Звезда «Рассказа служанки» Сидни Суини сыграет монахиню в новом хорроре

29.10.2022

Звезда «Рассказа служанки» Сидни Суини сыграет монахиню в новом хорроре
Американская актриса снимется в главной роли в фильме «Безупречный» режиссера Майкла Мохана, сообщил Variety.

Суини также займется продюсированием проекта, сценарий которого разрабатывает Эндрю Лобель. К съемкам планируют приступить в январе.

Актриса предстанет в образе женщины, поступающей на службу в известный монастырь в Италии. Первое время ей нравится на новом месте. Однако вскоре начинают вскрываться страшные секреты монастыря, расположенного в итальянской глуши. 

Суини и Мохан уже работали вместе над эротическим триллером «Вуайеристы». Его дебют состоялся в прошлом году. Также Мохан продюсировал сериал «Сплошной отстой!» (2018) с участием актрисы. Ранее сообщалось, что Сидни Суини присоединилась к актерскому ансамблю «Мадам Паутины», а также возглавила каст в ребуте «Барбарелы»

Фото: The Voyeurs