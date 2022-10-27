Более 130 фильмов вошли в программу кинофестиваля «Лучезарный ангел» в Москве

27.10.2022
19-й Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел», который состоится в Москве 2-7 ноября, продемонстрирует 131 картину полного и короткого метра игрового, документального и анимационного кино. Об этом рассказал генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.
В самой конкурсной программе будет 93 фильма, во внеконкурсной программе — 29 кинокартин, ретроспективные показы — девять фильмов. В общей сложности в программу вошли фильмы из 17 стран, в числе которых Россия, Великобритания, Италия, Франция, Швеция, Греция, Иран, Израиль, Румыния и др.
Организаторы мероприятия — Фонд социально-культурных инициатив, Центр духовно-нравственной культуры «Покров», продюсерская компания «Фест-Фильм» при содействии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Фестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы.
В дни работы фестиваля пройдут встречи с народным артистом России Дмитрием Певцовым, режиссером-аниматором Юрием Норштейном, народным артистом России Владимиром Хотиненко, а также с православным блогером, священником Николаем Бабкиным.
Фото: Pixabay