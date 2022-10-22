В Петербургской консерватории состоится музыкальный фестиваль в честь 160-летия вуза

22.10.2022
ХХll фестиваль «Международная неделя консерваторий» открывается в субботу в Петербурге под знаком 160-летия этого старейшего музыкального вуза России. Его первым выпускником был Петр Чайковский.
Консерватория имени Николая Римского-Корсакова, основанная композитором, пианистом, дирижером и педагогом Антоном Рубинштейном, дала толчок развитию системного музыкального образования в стране. Поэтому в фестивальных программах примут участие открытые позднее родственные высшие школы музыки из Москвы, Петрозаводска, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. В программу включен ректорский круглый стол по проблемам музыкального образования в России и в мире.
В программе «Недели» — девять концертов, которые пройдут на лучших площадках города — в Большом и Малом залах Филармонии, Мариинском театре, атриуме Эрмитажа, Филармонии джазовой музыки. В рамках Года культурного наследия народов России запланированы концерты исполнителей на национальных инструментах.
Фото: Pixabay