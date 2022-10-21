Отец Джеффри Дамера обвинил Netflix в героизации преступлений сына-маньяка

Лайонел Дамер не исключил подачи судебного иска против создателей сериала и фильма и руководителей стриминга. Об этом пишет New York Post.





Претензии 86-летнего мужчины возникли к шоу Monster: The Jeffrey Dahmer Story и документалке о его создании, которые вышли в одно время на «Нетфликсе». Он выразил беспокойство в связи с ростом популярности сына на фоне выхода сериала в конце сентября. Так, представленный в шоу образ маньяка в тюремной форме и больших очках пользуется спросом как костюм на Хэллоуин.





Дамера-старшего беспокоят и участившиеся случаи проникновения на территорию его дома в Огайо, из-за чего он купил ружье. Также он недоволен тем, что Netflix использовал записи допросов Дамера-младшего в документальной ленте, не обсудив с ним этот вопрос.





В настоящее время отец Джеффри Дамера, убившего 17 подростков и молодых мужчин и убитого заключенными в тюрьме, консультируется по поводу подачи иска в отношении авторов шоу и Netflix.





Фото: кадр из Monster: The Jeffrey Dahmer Story