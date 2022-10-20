Музыкальный фестиваль Юрия Башмета открывается в Челябинске

С 20 по 24 октября фестивальные концерты пройдут в четырех городах Южного Урала, сообщило РИА Новости.





На открытии пятого международного фестиваля прозвучат сочинения Бриттена, Баха и других классиков. Среди участников — дирижер и альтист Юрий Башмет, тенор Максим Пастер, пианистка Ксения Башмет, дирижер Фредди Кадена (Эквадор) и др.





21 октября маэстро посетит Детскую филармонию и встретится с молодыми музыкантами. 23 октября в Челябинске состоится концерт для юных посетителей. Также выступления пройдут в Магнитогорске, Миассе и Трехгорном.





Публика услышит произведения Грига, Чайковского, Арбана. «Солисты Москвы» исполнят созданные специально для них сочинения Габриэллы Ортис (Мексика) и Кузьмы Бодрова (РФ).





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