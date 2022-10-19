Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея в 2023 году

19.10.2022

Петергоф впервые представит свою коллекцию на площадке Исторического музея в 2023 году

Государственный музей-заповедник «Петергоф» впервые представит свою коллекцию на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) в 2023 году.

Выставка под названием «Петергоф. Сокровища Российской императрицы» будет приурочена ко дню рождения супруги Николая I императрицы Александры Федоровны, сообщил директор ГИМа Алексей Левыкин во время представления планов учреждения на новый сезон.

Планируется, что время проведения выставки совпадет с юбилейной датой — 225-летием со дня рождения императрицы.

В состав экспозиции войдут мемориальные вещи, художественные произведения из исторического убранства зданий Петергофской императорской резиденции, также ее дополнят предметы из собрания Исторического музея.

Фото: Pixabay