Саша Барон Коэн может сыграть Мефисто в «Железном сердце» от Marvel

Британский актер подписал соглашение об участии в новом сериале по киновселенной «Марвел», сообщили несколько инсайдеров.





По их словам, актер и комик предстанет в образе антагониста Мефисто в шоу Ironheart. В роли протагонистки появится Доминик Торн, которая сыграет гениальную студентку и своеобразную наследницу Тони Старка. Героиня дебютирует в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки», который дебютирует в ноябре 2022-го.





Годом рождения Мефисто считается 1968-й. Его образ во многом списан с Мефистофеля, но в графических романах он не является сатаной в религиозном смысле слова. Тем не менее люди называют его демоном. Он обладает бессмертием, силой и магией. Поклонники давно ждут появления злодея в киновселенной «Марвел». Ранее они предполагали увидеть его дебют в сериале «Ванда/Вижн», однако этого не произошло.





