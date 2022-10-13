Исчезнувшего с телевидения Дмитрия Нагиева нашли в театре

Шоумен, телеведущий и актер обратился к антрепризной постановке со своим участием, сообщила «Телепрограмма» со ссылкой на афиши.





По информации издания, в конце года Дмитрий Нагиев даст как минимум два спектакля «Кыся». 23 ноября он выступит в Москве, а 3 декабря — в Петербурге. На сайте проекта можно приобрести билеты на петербургский показ, который состоится в ДК Ленсовета. Билеты стоят от двух до семи тысяч рублей. Информация о московском показе отсутствует.





Спектакль поставил Лев Рахлин по повести Владимира Кунина. В главных ролях — Нагиев и Игорь Лифанов. Петербургский кот Мартын по прозвищу Кыся попадает в разные авантюры, из которых может выбраться только он — помоечный плейбой, гедонист и философ.





Ранее Нагиев взял «творческую паузу» в ТВ-шоу «Голос», которое вел десять лет. В старшей версии его заменила Лариса Гузеева, в детской — Яна Чурикова. Кто будет вести оригинальный проект — не сообщалось.





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