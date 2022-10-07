Опубликован тизер взрослого спин-оффа «Скуби-Ду» про Велму

Мультсериал Velma получил рейтинг R. Ролик по анимационному шоу появился на YouTube-канале стриминга HBO Max.





Сюжет проследит за приключениями Велмы из франшизы «Скуби-Ду». В описании к персональному спин-оффу ее назвали самой недооцененной участницей корпорации «Тайна», в которую входят четыре персонажа-человека и говорящий пес. Подробности истории не раскрываются.





«Велма» дебютирует в 2023 году. Точную дату премьеры пока не озвучили.





«Скуби-Ду» дебютировал в 1969 году. Мультсериал рассказывает о подростках-детективах, расследюущих загадочные преступления с участием потусторонних сил. Обычно под масками привидений и упырей скрываются люди. Франшиза включает многочисленные сиквелы, спин-оффы, полнометражные мультфильмы, театральные постановки, две игровых экранизации, два телефильма-приквела и ленту «Велма и Дафна».





Фото: кадр из трейлера Velma