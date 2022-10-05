В Санкт-Петербурге начала работать NFT-выставка «Искусство возможного»

«Выставка посвящена космической теме и тому, что картина, которая была в космосе, вернулась домой, на Землю. Это одна из основных идей. Я планирую выпустить книгу по итогам полета в космос картины. За полгода мы собрали более 50 писателей со всей страны, которые высказались на темы космоса, и это вошло в сборник. Она называется „Пора в космос“. Книга проиллюстрирована фотографиями Олега Артемьева, который делал их с МСК. Этот проект выйдет в конце октября», — рассказал он.





На выставке представлено 16 цифровых работ. Выставка продлится до 9 октября.





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