В Санкт-Петербурге начала работать NFT-выставка «Искусство возможного»

Описание физического насилия со стороны экс-супруга к актрисе и их детям приводится в судебных матер...
NFT-выставка «Искусство возможного» открылась в Центральном музее связи имени Попова в Петербурге. К...
Масштабная выставка «Мельников/Melnikoff», приуроченная к 130-летию со дня рождения а...
В этом году вручение премии состоялось во второй раз, сообщает портал ГодЛитературы.РФ. ...
Monster: The Jeffrey Dahmer Story занял девятое место в рейтинге самых популярных проектов стриминга...
Описание физического насилия со стороны экс-супруга к актрисе и их детям приводится в судебных матер...
NFT-выставка «Искусство возможного» открылась в Центральном музее связи имени Попова в Петербурге. К...
Масштабная выставка «Мельников/Melnikoff», приуроченная к 130-летию со дня рождения а...
В этом году вручение премии состоялось во второй раз, сообщает портал ГодЛитературы.РФ. ...
Monster: The Jeffrey Dahmer Story занял девятое место в рейтинге самых популярных проектов стриминга...
Речь идет о наземной части съемок ленты Клима Шипенко, часть которой впервые в истории сняли на МК...
Стали известны имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2...
21 и 22 октября создатель легендарных рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», ...
Премьера спектакля «И вас с наступающим...» по пьесе Родиона Овчинникова состоится в ...
Американский актер не получил гонорар за съемки в малобюджетной драме, которая оказалась поворотной ...
7 октября в Музее современной истории объявят победителей II Всероссийского конкурса СМИ «Культура с...
Автор портретов Монро, Уорхола, Синатры, Джоли и других звезд скончался в США, сообщил Deadline. ...
Петербургская консерватория проведет юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня ро...
Марафон картин с участием актера Леонида Куравлева состоится на телеканале «Мосфильм. Золотая колл...
Национальная художественная галерея США открыла экспозицию, посвященную влиянию Испан...
Новый сериал режиссера Константина Богомолова «Кеша» выйдет в 2023 году. О...
Продюсер стал новым ведущим программы, выходящей на телеканале «Россия 1». Об этом сообщил «БК» со...
17 октября начнется показ драмеди-сериала о неравенстве и отношениях в семье, сообщила пресс-служб...
Стриминг Netflix объявил дату выхода фильма со звездой «Дрянных девчонок» в главной роли. ...
Автор-исполнитель и композитор скончалась в своем доме в Теннесси на юге США, сообщила газета The ...
05.10.2022