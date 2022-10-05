В Санкт-Петербурге начала работать NFT-выставка «Искусство возможного»

05.10.2022

В Санкт-Петербурге начала работать NFT-выставка «Искусство возможного»

NFT-выставка «Искусство возможного» открылась в Центральном музее связи имени Попова в Петербурге. Как сообщил ТАСС NFT-художник Василий Попов, центром композиции стала картина, которая была в космосе вместе с экипажем корабля «Союз МС-21» более шести месяцев и вернулась на Землю накануне открытия выставки.

«Выставка посвящена космической теме и тому, что картина, которая была в космосе, вернулась домой, на Землю. Это одна из основных идей. Я планирую выпустить книгу по итогам полета в космос картины. За полгода мы собрали более 50 писателей со всей страны, которые высказались на темы космоса, и это вошло в сборник. Она называется „Пора в космос“. Книга проиллюстрирована фотографиями Олега Артемьева, который делал их с МСК. Этот проект выйдет в конце октября», — рассказал он.

На выставке представлено 16 цифровых работ. Выставка продлится до 9 октября.

Фото: Pixabay