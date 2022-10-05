В конце октября пройдет премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский»

Полтора года назад состоялась премьера постановки в театре Et Cetera, спектакль сразу получил высокие оценки зрителей и критиков. Композитор и режиссер-постановщик оперы-драмы Алексей Рыбников около года назад стал художественным руководителем театра «Градский Холл», и теперь спектакль зрители увидят на новой площадке, позволившей сделать постановку по мотивам «Войны и мира» Льва Толстого еще более впечатляющей.





Рыбников не стал фокусироваться исключительно на эпичности, вместо этого он сосредоточился на увлекательности сюжета с почти детективной фабулой. Автор берет за основу роман Толстого, но, по сути, выстраивает из рассказанных классиком эпизодов совершенно новое уникальное произведение. Спектакль состоит из двух 55-минутных актов, которые пролетают для зрителей буквально на одном дыхании.





«Линия жизни Андрея Болконского, который у Льва Толстого в романе совсем молодой человек, его искания смысла в жизни, настоящая и трагическая любовь к Наташе Ростовой, героическая гибель на войне и в финале приход к Богу... это показалось мне настолько важным, что я сделал князя Андрея главным героем моей оперы-драмы», — рассказывает Алексей Рыбников.





Режиссер дополняет постановку документальным материалом, включая даже тот, что остался за пределами оригинального романа. В опере-драме используются цитаты из дневников Наполеона Бонапарта, фрагмент молебна иконе Богоматери «Одигитрии» (Путеводительницы), исполняется текст казачьей походной песни «Уж как пал туман на сине море» на музыку, сочиненную Алексеем Рыбниковым, — все это позволяет более точно воспроизвести дух эпохи, оживить на сцене описанные в книге события.





Музыка оказывается в постановке «Le prince André. Князь Андрей Болконский» самостоятельным участником сценического действа. В спектакле множество ярких мелодий, но нет оперных арий в строгом понимании этого термина — с куплетами и припевами. Музыка легко принимает формы симфоний, серенад, даже рока и рэпа, придавая классике необычное современное звучание.





Важной частью спектакля становятся потрясающие световые эффекты: перед зрителями переливается лучами корона Наполеона, прорезает темноту лазерный хвост зловещей кометы 1812 года.





Главных героев бессмертного произведения играют солисты Творческой мастерской Алексея Рыбникова: участники шоу «Голос» Никита Поздняков (князь Андрей) и Александр Поздняков (Наполеон), Валерия Воробьева (Наташа Ростова) и Роман Орлов (Пьер Безухов), Николай Лютов (Александр I). Роль Анатоля Курагина в новом сезоне исполнит Иван Лаврухин. Всего в постановке задействовано около 50 человек.





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