Александр Акопов сменил Александра Гуревича в шоу «Сто к одному»

04.10.2022

Александр Акопов сменил Александра Гуревича в шоу «Сто к одному»
Продюсер стал новым ведущим программы, выходящей на телеканале «Россия 1». Об этом сообщил «БК» со ссылкой на ВГТРК. 

Командная телеигра, в основе которой лежит американское шоу, появилась на российском телевидении в 1995 году. Она дебютировала на НТВ, переезжала на другие каналы, а в 1998 году передача осела на «России 1» (ранее РТР). 

С того же года ведущим проекта выступал Александр Гуревич, за почти четверть века ставший лицом «Сто к одному». В марте 2022 года он покинул «Россию 1».

Александр Акопов известен как продюсер телесериалов, фильмов и телепроектов. Среди его известных шоу — «Моя прекрасная няня», «Бригада», «Не родись красивой», «Елизавета». С 2013 года возглавляет фонд «Академия российского телевидения».

Фото: Студия 2В. Игра «Сто к одному», Добросовестное использование.