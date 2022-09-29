Карен Фукухара из «Пацанов» появилась в трейлере игры The Callisto Protocol

Студия Striking Distance поделилась на своем ютьюб-канале сюжетным трейлером по научно-фантастической хоррор-игре на выживание.





В ролике представлена напарница главного героя (Джош Дюамель) в исполнении Карен Фукухары, известной по ролям в «Отряде самоубийц» и «Пацанах». В новом трейлере показаны сцены сражения с биофагами и кат-сцены.





Действие игры разворачивается в будущем в тюремной колонии Black Iron на Каллисто, спутнике Юпитера. Пилот грузовика терпит крушение и оказывается в тюрьме, где сталкивается с мутантами.





The Callisto Protocol планируют выпустить 2 декабря.





Фото: кадр из трейлера The Callisto Protocol