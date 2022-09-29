Карен Фукухара из «Пацанов» появилась в трейлере игры The Callisto Protocol

29.09.2022

Карен Фукухара из «Пацанов» появилась в трейлере игры The Callisto Protocol
Студия Striking Distance поделилась на своем ютьюб-канале сюжетным трейлером по научно-фантастической хоррор-игре на выживание.

В ролике представлена напарница главного героя (Джош Дюамель) в исполнении Карен Фукухары, известной по ролям в «Отряде самоубийц» и «Пацанах». В новом трейлере показаны сцены сражения с биофагами и кат-сцены.

Действие игры разворачивается в будущем в тюремной колонии Black Iron на Каллисто, спутнике Юпитера. Пилот грузовика терпит крушение и оказывается в тюрьме, где сталкивается с мутантами. 

The Callisto Protocol планируют выпустить 2 декабря. 

Фото: кадр из трейлера The Callisto Protocol