Star Trеk 4 вычеркнули из списка премьер

Студия Paramount сняла с проката новую часть фантастического фильма «Звездный путь», сообщил THR.





Предполагалось, что продолжение истории экипажа космического исследовательского корабля «Энтерпрайз» выйдет в конце декабря 2023 года. Однако кинокомпания официально отменила релиз.





Новость не стала шокирующей для поклонников, поскольку в августе сообщалось об уходе из проекта его режиссера Мэтта Шекмана. Он предпочел сотрудничество с «Марвел» и занялся постановкой ребута «Фантастической четверки».





Фильм с рабочим названием Star Trеk 4 станет частью перезагрузки франшизы, стартовавшей со «Звездного пути» в 2009 году. Лента получила два сиквела с подзаголовками «Возмездие» и «Бесконечность». Работа над четвертой частью ведется давно, однако новостей о подвижках пока нет.





В перезапуске снимаются Крис Пайн, Зои Салдана, Закари Куинто, Карл Урбан, Джон Чо. Русского члена экипажа «Энтерпрайза» играл Антон Ельчин, погибший в результате несчастного случая в 2016 году.





Фото: кадр из фильма «Стар Трек: Бесконечность»