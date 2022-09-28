В Крыму создали виртуальные 3D-экскурсии по музеям

28.09.2022

В Крыму создали виртуальные 3D-экскурсии по музеям

Виртуальные 3D-экскурсии, которые позволяют осмотреть экспозиции музеев Крыма, размещены в открытом доступе. Об этом говорится на официальном туристическом портале Крыма Travel Crimea.

«Мы публикуем серию 3D-экскурсий по популярным музеям полуострова. Благодаря интерактивному режиму вы можете посетить эти культурные учреждения не выходя из дома», — уточняется в сообщении.

Экскурсии созданы в формате 360 градусов и доступны в специальном плеере. Это позволяет видеть пространство вокруг точки съемки со всех сторон и совершать виртуальный переход между залами музеев.

Для проекта используются изображения, сделанные высокотехнологической аппаратурой. 

Фото: Pixabay