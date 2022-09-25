Театр Ленком в первый раз приехал на гастроли в Санкт-Петербург с новым главным режиссером

«Для меня очень важно и очень приятно, что первые гастроли, в которых я принимаю участие в качестве главного режиссера этого театра, происходят в городе, который я обожаю, который для меня очень важен, в котором идет несколько моих спектаклей. Еще более приятно оказаться в замечательной компании таких творцов, таких демиургов», — сказал Франдетти.





По федеральной программе «Большие гастроли» гости представят до 1 октября еще два спектакля — «Поминальную молитву» с новым актерским составом и легендарный мюзикл «Юнона и Авось».





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