Театр Ленком в первый раз приехал на гастроли в Санкт-Петербург с новым главным режиссером

25.09.2022

Театр Ленком в первый раз приехал на гастроли в Санкт-Петербург с новым главным режиссером

Театр «Ленком Марка Захарова» накануне своего 95-летия впервые приехал после долгой паузы на гастроли в Петербург с новым главным режиссером Алексеем Франдетти. Москвичи открыли выступления на сцене ДК «Выборгский» гоголевской комедией «Женитьба», пишет ТАСС.

«Для меня очень важно и очень приятно, что первые гастроли, в которых я принимаю участие в качестве главного режиссера этого театра, происходят в городе, который я обожаю, который для меня очень важен, в котором идет несколько моих спектаклей. Еще более приятно оказаться в замечательной компании таких творцов, таких демиургов», — сказал Франдетти.

По федеральной программе «Большие гастроли» гости представят до 1 октября еще два спектакля — «Поминальную молитву» с новым актерским составом и легендарный мюзикл «Юнона и Авось».

Фото: Pixabay