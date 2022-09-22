Николай Цискаридзе признался, что мечтал вести программу «Время»

Телеведущий выложил в телеграм-канале фотографии, где он изображен на фоне заставки передачи «Время» советского периода.





На одном из снимков Николай Цискаридзе запечатлен с легендарной ведущей «Времени» Анной Шатиловой. На другом фото он предстал в образе диктора передачи.





«Всегда мечтал вести программу Время!», — гласит подпись к фотографиям.





Цискаридзе пока не раскрыл цель публикации. В комментариях к ней пользователи делятся своими версиями. Один из них предположил, что новый выпуск шоу «Сегодня вечером» на Первом канале будет посвящен советским дикторам. По мнению другой пользовательницы, программа «Время» может отметить свою юбилей в гостях у «Сегодня вечером».





Также комментаторы не раз подчеркивали, что Цискаридзе очень идет образ ведущего аналитической программы или выпусков новостей. По их словам, из уст Цискаридзе новости будут звучать не так страшно.





Фото: Bin im Garten. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11452401