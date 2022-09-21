Геймдизайнер Хидео Кодзима пришел в восторг от аниме по Cyberpunk 2077

Основатель Kojima Productions поделился в соцсетях впечатлениями от просмотра аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» от Netflix.





Он признался, что залпом посмотрел все эпизоды, которые шокировали его впервые со времени просмотра «Аркейна» по играм «Лига Легенд» в 2021 году.





Кодзима отметил, что в аниме удалось совместить мир игр Cyberpunk и стиль японской студии Trigger. Edgerunners напомнил ему «Кибергород Эдо 808» 1990 года.





Действие Cyberpunk: Edgerunners разворачивается вокруг уличного парня из Найт-Сити. В недалеком будущем его жители озабочены только технологиями и бодимодификациями. Чтобы выжить, он становится бегущим по краю — наемником по кличке Киберпанк.





Премьера шоу состоялась на «Нетфликсе» в сентябре.





Фото: кадр из аниме Cyberpunk: Edgerunners