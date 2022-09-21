Выставка Натальи Элькониной в Новой Третьяковке пройдет с 21 сентября по 27 ноября

В экспозиции представлено 19 объектов — высокие пластиковые полупрозрачные башни. Они формируют аудиовизуальную композицию.





Внутри них — предметы реального быта: треснувшие часы, шахматные фигуры, строительные инструменты, кусочки металла и элементы механизмов, крюки и цепи, подсвеченные яркими, меняющими цвет неоновыми лентами.





«Мой замысел был в том, чтобы соединить композиционно-пространственную традицию с современным концептуальным звучанием, — уточняет Эльконина. — Попытаться соединить несоединимые вещи, чтобы в этом проекте все было связано со всем. Чтобы он был единым пространством, моим миром».





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