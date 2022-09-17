Трейлер фанатского фильма по игре The Last of Us появился в Сети

17.09.2022

Трейлер фанатского фильма по игре The Last of Us появился в Сети
Французские поклонники культовой видеоигры «Одни из нас» не дождались официального сериала и сняли собственную короткометражку. 

Ролик по фильму The Last of Us: All Gone доступен на ютьюб-канале его режиссера и сценариста Александра Делоля. Премьера назначена на 24 сентября.

«Все ушли» основан на первой и второй частях игры. Съемки прошли в августе. В главных ролях снялись блогер Эдвард Эз и Амди Кейн. Они сыграли братьев, которые пытаются выжить после охватившей мир пандемии, связанной с мутацией грибка. Авторы отмечают, что короткометражка не является коммерческой и создана в развлекательных целях.


Официальный сериал по мотивам The Last of Us находится на стадии постпродакшена. Ключевых персонажей сыграли Педро Паскаль, Белла Рамзи и Габриэл Луна. Шоу планируют представить на HBO в будущем году.

Фото: Pixabay