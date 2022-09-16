Международный фестиваль «Книжная Сибирь-2022» стартовал в Новосибирске

16.09.2022

Международный фестиваль «Книжная Сибирь-2022» стартовал в Новосибирске
Форум пройдет в Публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Книжная Сибирь» будет работать с 16 по 18 сентября в ГПНТБ СО РАН. Мероприятие приурочено к 85-летию региона.

Основным событием станет выставка-продажа, в которой участвуют 80 издательств из разных регионов России и зарубежных стран. 

Программа включает профессиональный форум издателей, авторов и библиотекарей; детский книжный форум, конкурс на лучшее издание года. Также в этом году фестиваль посетят российские писатели и журналисты. 

«Мероприятия направлены на поддержку чтения и современной литературы в нашем регионе», — сказал замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. 

Фото: Pixabay