Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, когда распустит группу «Фабрика»

15.09.2022
В ютьюб-шоу «Фабрика с Яной Чу» он поделился видением будущего коллектива, который появился по итогам проекта «Фабрика звезд» в 2002 году.
В оригинальный состав группы входили четыре вокалистки: Ирина Тонева, Мария Алалыкина, Сати Казанова и Александра Савельева, которые были участницами ТВ-проекта. Уж через год коллектив покинула Алалыкина, которую Матвиенко отпустил без слов. После этого девушки стали выступать втроем.
В 2010 году ушла Казанова, решившая развивать сольную карьеру. Ее уход продюсер тоже воспринял спокойно. В 2019-м из декрета не вернулась Савельева, что Матвиенко и ожидал. По его мнению, певица «еще не все сделала в группе».
«Вот когда Ира скажет "всё", тогда подумаем», — отметил продюсер, который по-особому относится к бессменной участнице «Фабрики» Ирине Тоневой.
По его словам, группа «будет жить вечно». Он отметил, что солистки постоянно приходят к нему с новыми идеями, но аудитории нравится найденный формат — «мотивы для народа».
Фото: Pixabay