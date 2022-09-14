Макс Барских переименовал себя в Mick Sunday и запел на английском языке

Украинский певец объявил в соцсетях о «новой странице в своем творчестве» и выпустил первый англоязычный сингл.





Трек I Feel Good появился на потоковых аудиосервисах. Режиссером клипа на композицию выступил Алан Бадоев, продюсирующий певца.





По словам исполнителя, он работает над альбомом на английском языке с прошлого года. Теперь же решил поделиться с поклонниками своими экспериментами.





Макс Барских объяснил, почему выбрал псевдоним Mick Sunday. Мик — сокращенный вариант его настоящего имени Микола (в русском варианте Николай). Воскресенье (Sunday) — его любимый день недели.





При этом артист не отказался от предыдущего псевдонима, под которым прославился не только на родине, но и в России и других странах СНГ. Под ником Макс Барских он планирует петь старые хиты и новые песни на украинском языке.





Фото: Okras. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51633846

