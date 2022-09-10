Итальянский муралист Йорит Агоч создаст портрет Джулиана Ассанжа в Балашихе

10.09.2022
Масштабное изображение основателя WikiLeaks появится в рамках фестиваля «Культурный код», сообщает РИА Новости.
По информации издания, художник уже приступил к работе. Мурал украсит стену одного из домов подмосковного города, куда Йорит Агоч прибыл для участия в фестивале уличного искусства.
Данная работа — не первое высказывание художника на тему справедливости. По его мнению, искусство должно быть мостом между людьми, а не источником конфликтов.
Весной муралист написал в Балашихе портрет Федора Достоевского, выступив против запрета курса о творчестве писателя в Университете Милана.
В рамках фестиваля в этом году появится более 40 муралов, которые создадут старт-арт-художники из Латинской Америки и Европы. Первые работы уже можно увидеть в микрорайоне Железнодорожный.
Ранее британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит более 170 лет тюрьмы за раскрытие секретных оборонных данных. В настоящее время он подал апелляцию на решение суда.
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