Вышел трейлер экранизации «Сердца пармы» с Александром Кузнецовым

Второй трейлер исторической драмы режиссера Антона Мегердичева опубликовали на ютьюб-канале прокатчика Central Partnership.





Фильм расскажет о сыне русского наместника Перми Великой, князе Михаиле (Кузнецов), взаимно полюбившем язычницу и ламию Тице (Елена Ербакова). Их любовь запретна — они принадлежат разным мирам, поклоняются разным богам. Любовь изменит судьбу Михаила, который всю жизнь будет защищать свою правду и землю, ставшую домом. В истории предстанут русские, вогулы, пермяки, татары; князья, сотники, дружинники; шаманы, ведьмы, священники.









Эпический экшн снят по одноименной книге Алексея Иванова, основанной на исторических событиях. Во второй половине XV века Великопермским княжеством правил Михаил Ермолаевич, на годы правления которого приходится окончательное покорение Москвой Великой Перми.





«Сердце пармы» дебютирует в кинотеатрах 6 октября.





Фото: кадр из трейлера фильма «Сердце пармы»