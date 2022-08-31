В Воронеже покажут рукописные сборники XVIII-XIX веков

«На выставке будут представлены материалы о Петре I и о [епископе Воронежском и Елецком, 1623-1703] Митрофане Воронежском духовном пастыре тех великих дел, которые осуществлял император на воронежской земле. Будут выставлены церковные издания XVIII-XIX веков, молитвенники, рукописные сборники XVIII века, альманах „Утренняя заря“, гравюры современных авторов с изображением петровских верфей, домика, где Петр I жил во время работ в Воронеже. Будет выставлено порядка 50 экспонатов», — сказал собеседник агентства.





По его словам, выставка «Топор и крест. Петр-реформатор», созданная к 350-летию со дня рождения Петра I, названа по одноименной пьесе («Топор и крест») воронежского автора Федора Волохова, которая ставилась в Воронежском театре драмы в 1980-х годах.





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