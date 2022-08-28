Зрители обнаружили киноляп в советском фильме «Любовь и голуби»

28.08.2022

Зрители обнаружили киноляп в советском фильме «Любовь и голуби»

В фильме «Любовь и голуби» можно отыскать несколько «киноляпов». При этом некоторые из них заметили только спустя годы самые внимательные зрители, сообщает ctnews.ru.

Поклонники картины хорошо помнят сцену, где Раиса Захаровна выбирает Василию галстук под цвет глаз. Но если перемотать кадры до эпизода в тренажерном зале, то можно увидеть, что герой уже сидит в этом же самом галстуке. Получается, съемочная группа не придала значения этой детали.

По мнению ряда зрителей, режиссер картины Владимир Меньшов понадеялся, что на эту недоработку не обратят внимание. Кинолента снималась в 1984 году.

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