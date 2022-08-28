Зрители обнаружили киноляп в советском фильме «Любовь и голуби»

Поклонники картины хорошо помнят сцену, где Раиса Захаровна выбирает Василию галстук под цвет глаз. Но если перемотать кадры до эпизода в тренажерном зале, то можно увидеть, что герой уже сидит в этом же самом галстуке. Получается, съемочная группа не придала значения этой детали.





По мнению ряда зрителей, режиссер картины Владимир Меньшов понадеялся, что на эту недоработку не обратят внимание. Кинолента снималась в 1984 году.





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