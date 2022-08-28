Писательница Джоан Роулинг рассказала, почему не захотела сниматься в спецвыпуске «Гарри Поттера»

28.08.2022

Писательница Джоан Роулинг рассказала, почему не захотела сниматься в спецвыпуске «Гарри Поттера»

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, по которой снята одноименная кинофраншиза, самостоятельно отказалась от съемок в спецвыпуске, приуроченном к 20-летию первого фильма. Об этом писательница отметила в комментарии ведущему радиостанции Virgin Radio Грэму Нортону.

«Меня попросили участвовать, но я решила, что не хочу этого делать», — призналась Роулинг.

Она объяснила свое решение тем, что в специальном выпуске речь шла больше о серии фильмов, чем о книгах.

Фото: Pixabay