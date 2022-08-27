Ради спасения «Флэша» Эзра Миллер пошел мириться с руководством WB

Голливудский актер, поведение которого уже два года вызывает много вопросов, испугался отмены фильма стоимостью 200 млрд долларов. Об этом сообщили источники THR.





По их словам, встреча Эзры Миллера и его агента Скотта Мецгера с новыми руководителями киностудии Warner Bros. Майклом Де Лукой и Памелой Абди прошла на этой неделе.





Подробности встречи не разглашаются. По данным инсайдеров, актер извинился и подтвердил свою приверженность проекту. Его представители и компания не комментировали ситуацию.





Согласно инсайдерской информации, актер обещал обратиться за профессиональной помощью, когда узнал о планах по «Флэшу», включающих и вероятный отказ от фильма стоимостью 200 млн долларов. Этот вариант студия оставила на случай, если ситуация с Миллером будет ухудшаться.





Отмечается, что актера не особо волновали заголовки газет, однако он действительно испугался возможной отмены кинокомикса, поскольку Флэш — один из его любимых героев.





Ранее Эзру Миллера несколько раз арестовывали по обвинению в хулиганстве, краже, нападении на людей и харассменте. Некоторое время назад он публично признал вину, связав свое скандальное поведение с личным кризисом и психическими проблемами, и принес извинения.





Фото: кадр из фильма «Лига справедливости»