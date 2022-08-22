Актриса Аглая Тарасова сыграет главную роль в продолжении комедии «Холоп»

«В „Холопе 2“ к звездному касту присоединится Аглая Тарасова, которая исполнит главную женскую роль. Ансамбль полюбившихся зрителю актеров — Милош Бикович, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров — сохранится в продолжении и дополнится новыми звездами и яркими персонажами», — говорится в сообщении.





По сюжету бывший мажор Гриша (Бикович), который в первой части побывал холопом и переосмыслил свои взгляды на жизнь, на отдыхе встречает избалованную москвичку Катю (Тарасова), которая тоже впоследствии окажется в другом времени.





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