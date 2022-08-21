Ибрагим из сериала «Великолепный век» мог бы стать султаном Османской империи

21.08.2022
По утверждению создателей сериала «Великолепный век», Ибрагим-паша, будучи лучшим другом султана Сулеймана, имел возможность стать турецким султаном. Но он был погублен собственным эго. Об этом сообщает издание «CT news» со ссылкой на Teleprogramma.
«Но если бы Ибрагим родился в равных султану условиях, то, я уверена, он бы и управлял Османской империей», − поделилась своими мыслями сценаристка документального фильма «Создание легенды».
В материале подчеркивают, что сериальный Сулейман казнил Ибрагима в стамбульском дворце из-за тщеславия и эго последнего.
Фото: Pixabay