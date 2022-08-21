Ибрагим из сериала «Великолепный век» мог бы стать султаном Османской империи

«Но если бы Ибрагим родился в равных султану условиях, то, я уверена, он бы и управлял Османской империей», − поделилась своими мыслями сценаристка документального фильма «Создание легенды».





В материале подчеркивают, что сериальный Сулейман казнил Ибрагима в стамбульском дворце из-за тщеславия и эго последнего.





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