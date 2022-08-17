Украина объявила отбор на участие в «Евровидении-2023»

Национальная общественная телерадиокомпания начала принимать заявки на участие в отборе, победитель которого представит страну на конкурсе. Об этом сообщается в соцсетях НОТУ, пишет РИА Новости.





Заявки от желающих принимаются до 15 октября. Когда и где пройдет отбор, не уточняется.





Украинская сторона определит «состав и жюри финала нацотбора и национального жюри» международного конкурса, уточняется в сообщении.





Ранее стало известно о переносе «Евровидения-2023» в Соединенное Королевство. Конкурс должен был пройти в стране, представитель которой победил в этом году. Первое место заняла группа Kalush Orchestra из Украины. Однако мероприятие перенесли в другую страну из-за проблем с безопасностью, связанных с событиями на украинской территории.





Город, который примет конкурс, пока не определен. В конкурсе на организацию шоу участвуют более десяти городов. Одним из фаворитов считается шотландский Глазго.





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