«Холопа» и «Супербобровых» продали в Китай за $500 тысяч

Продюсер Георгий Шабанов рассказал о сделке на киносмотре «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге. На его слова обратил внимание «БК».





По словам Шабанова, представили киноиндустрии КНР изучают успешные российские проекты, ремейки которых могли бы понравится китайским зрителям.





Он рассазал о договорах с китайскими партнерами по «Холопу» и дилогии «Супербобровы», которые заключила его компания All Media. Сумма сделки оказалась в два раза больше, чем общая касса всех российских проектов, вышедших в Китае в этом году. Сборы отечественных проектов в КНР оцениваются в 170 тысяч долларов, напомнил спикер.





Шабанов выразил надежду на то, что продажа трех проектов в Китай принесет компании «около полумиллиона долларов». Он добавил, что ремейк «Супербобровых» готов и лежит на полке, его сняли во время локдауна.





Однако перспективы совместного производства РФ и КНР он назвал маловероятными в силу очень разного мышления двух народов. По мнению продюсера, российские кинематографисты могут быть полезны китайскому рынку как «творческий ресурс», в котором он нуждается. Но системную работу с китайскими партнерами выстроить не получается — наблюдается цикличный всплеск интереса КНР интерес к контенту из РФ, пояснил Шабанов.





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