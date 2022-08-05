Вышел трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»

05.08.2022
В Сети появился второй официальный трейлер сериала Chainsaw Man, созданного по одноименной манге Тацуки Фудзимото.
В центре истории оказывается Дэндзи, который хочет жить простой жизнью, но ему приходится выплачивать долг бандитам, убивая демонов. В одной из схваток он умирает, однако пес Почитта возвращает его к жизни. После этого Дэндзи получает необычную способность трансформироваться в человека-бензопилу.
Режиссерами аниме выступают Рю Накаяма, Масато Накадзоно и Тацуя Ёсихара. Релиз проекта назначен на октябрь 2022 года.
Фото: кадр из трейлера аниме «Человек-бензопила»