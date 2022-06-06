Певец Макс Корж отменил концерты в России и других странах

06.06.2022
Белорусский исполнитель и композитор сообщил в соцсетях, что его выступления в этом году не состоятся.
«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», — написал артист, добавив, что не может «петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются».
Ближайшие концерты Макса Коржа должны были пройти в Ташкенте, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Риге.
Согласно информации на сайте артиста, опубликованной на момент написания заметки, ташкентский концерт назначен на 18 июня, однако ссылка на покупку билетов недействительна. Остальные выступления перенесены без новой даты.
Фото: Рixabay