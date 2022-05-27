Международный фестиваль античного наследия пройдет в Крыму

27.05.2022
Мероприятие состоится в рамках проекта «Боспорские агоны», заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на онлайн-пресс-конференции в ТАСС.
С 9 по 16 июня в Крыму пройдет Международный фестиваль античного наследия. В его программу включены театральный конкурс «От античности до современности», научная конференция «Крым и международное культурное сотрудничество», Малые Олимпийские игры, международный литературный конкурс «На крыльях грифона».
Посетителей ждут выставки, творческие встречи, исторический квест, мастер-классы по народным ремеслам, вокалу, актерскому мастерству, а также празднование Дня России с актерами кино и театра.
Мероприятия фестиваля нацелены на изучение, развитие и популяризацию Керчи и античного наследия Юга России.
Фото: Pixabay