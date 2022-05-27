Большой китайский кабинет откроется в Ораниенбауме после реставрации

27.05.2022
С 28 мая один из самых ярких интерьеров Китайского дворца будет доступен для посещений. Об этом говорится на сайте Минкультуры РФ.
Большой китайский кабинет, или Китайская галерея, как его называли в XVIII веке, расположен в Китайском дворце, который входит в ансамбль Собственной дачи императрицы Екатерины II и располагается в парке «Ораниенбаум» в Ломоносове.
В 2004-2009 годах прошли работы по восстановлению фасадов Китайского дворца и гидроизоляции, c 2009 года ведется реставрация интерьеров. В 2021 году открыли Штукатурный покой и Малый китайский кабинет. В этом году посетители смогут увидеть 13 из 17 залов, в том числе всю парадную анфиладу дворца. Полностью работы планируют завершить в 2024 году.
«Сегодня мы еще на один шаг приблизились к завершению реставрации этого замечательного и единственного в России памятника эпохи рококо. Значение этого памятника для страны трудно переоценить, и вызовы, с которыми здесь столкнулись реставраторы, поистине уникальны», — отметил Роман Ковриков, врио генерального директора ГМЗ «Петергоф», в ведение которого входит дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум».
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ