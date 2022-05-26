Netflix показал первый трейлер комедии «Человек против пчелы»

Видео появилось на официальном YouTube-канале стримингового сервиса.





Главный герой комедийного семейного сериала Тревор работает в компании, занимающейся присмотром за домами состоятельных клиентов во время их отсутствия. Он переезжает в роскошный особняк, наполненный дорогими произведениями искусства и техникой, пока его владельцы отправляются в путешествие. В доме все прекрасно, только мешает одна назойливая пчелка, с которой Тревор вступает в борьбу.





В главной роли — звезда «Мистера Бина» Роуэн Эткинсон. Режиссером выступил Дэвид Керр, ранее сотрудничавший с актером в комедийном боевике «Агент Джонни Инглиш 3.0».





Фильм выйдет на «Нетфликсе» 24 июня 2022 года.





Фото: кадр из трейлера сериала «Человек против пчелы»