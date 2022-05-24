В Псковской области стартовал проект комплексного развития «Креатон-Хакатон»

Семь населенных пунктов региона превратят в среду для обучения, работы и досуга с помощью креативных технологий, сообщили в АНО «Креативная экономика».





Проект нацелен на создание условий для качественной жизни. «Креатон-Хакатон» комплексно поможет создать ту самую креативную среду, которая станет катализатором для развития новых идей и уникальных проектов«, — отметила глава АНО «Креативная экономика» Елена Гребенева.





Первый этап проекта «Креатон» пройдет с 13 по 22 июня — специалисты в области стратегического консалтинга и развития креативных индустрий проанализируют креативный потенциал семи поселений Псковской области. По итогам они представят документ с видением развития территорий и рекомендациями.





Второй этап «Хакатон» состоится с 23 июня по 2 июля. Начинающие специалисты во главе с кураторами-архитекторами и урбанистами разработают принципы пространственного развития семи пилотных территорий и создадут эскиз-концепцию для одной из них.





Итоги проекта представят на Российской креативной неделе, которая пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького в Москве.





Организаторами проекта выступают АНО «Креативная экономика»; Администрация, Фонд инвестиционного развития и Управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области. Экспертный партнер — Федерация креативных индустрий.





Следить за новостями проекта можно здесь





Фото: pixabay