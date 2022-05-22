Стали известны самые богатые деятели культуры Москвы

Опубликован отчет департамента культуры Москвы о доходов и имуществе руководителей театров, концертных залов и других учреждений.

Самым обеспеченным в 2021 году стал президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков. Его годовой доход составил более 158 млн руб.

Помимо того, на дирижера зарегистрированы три земельных участка, квартира и дом. Если сравнивать с 2020 годом – доход дирижера вырос в два раза.

На втором месте рейтинга доходов оказался художественный руководитель «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» Игорь Бутман. Его заработок за год составил 96 млн руб., а также он владеет двумя домами на двух земельных участках и шестью квартирами.

На третье место попала Надежда Бабкина. Артистка заработала более 71 миллиона рублей, имеет дом, квартиру, два земельных участка, гараж и баню.

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