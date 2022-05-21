Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Московской области

XXII театральный фестиваль «Мелиховская весна» открылся в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Московской области стартовал, сообщает ТАСС.

В ходе церемонии открытия прошел концерт, на котором выступили музыканты детского и взрослого оркестров. В программе фестиваля – постановки по произведениям Чехова и Федора Достоевского от театров из Москвы и Подмосковья, Иркутской области, Тамбова, Липецка, Тулы, Пермского края, Костромы, Луганска и Армении.

В рамках смотра также представлена выставка «Другие. Женский фотопортрет XIX — начала XX в.», где посетители также могут увидеть фотокамеры 1890-1910 годов, альбомы и рамки. «Мелиховская весна» продлится до 29 мая.

Фото: Pixabay