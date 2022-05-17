Московский Губернский театр даст спектакли в Туле и Ясногорске

17.05.2022

Московский Губернский театр даст спектакли в Туле и Ясногорске
Выступления пройдут в рамках проекта «Большие гастроли», организованного Росконцертом. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

С 18 по 22 мая  в Туле и Ясногорске пройдут «Большие гастроли» Московского Губернского театра.

18 мая на сцене Тульского академического театра драмы представят «Бесконечный апрель». 19 мая покажут трехчасовую постановку «Сирано де Бержерак», а 20 мая дадут спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Начало показов в 18:30.

21 мая в 14:00 в Ясногорском центре культуры и досуга покажут музыкальную сказку «Маленький принц».

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ