Московский Губернский театр даст спектакли в Туле и Ясногорске

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С 18 по 22 мая в Туле и Ясногорске пройдут «Большие гастроли» Московского Губернского театра.18 мая на сцене Тульского академического театра драмы представят «Бесконечный апрель». 19 мая покажут трехчасовую постановку «Сирано де Бержерак», а 20 мая дадут спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Начало показов в 18:30.21 мая в 14:00 в Ясногорском центре культуры и досуга покажут музыкальную сказку «Маленький принц».