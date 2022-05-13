За победу на «Евровидении-2022» будут бороться 25 стран

13.05.2022
Организаторы международного песенного конкурса объявили полный список финалистов по итогам двух полуфиналов.
10 и 12 мая в Турине прошли полуфинальные выступления участников конкурса «Евровидение-2022».
По итогам первого полуфинала в финал прошли артисты из Молдовы, Украины, Армении, Греции, Литвы, Нидерландов, Исландии, Португалии, Норвегии, Швейцарии. По итогам второго полуфинала — исполнители из Сербии, Чехии, Азербайджана, Эстонии, Польши, Румынии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Австралии.
Кроме того, автоматически в финал попали представители Италии, Испании, ФРГ, Франции и Британии. Россию от участия в конкурсе в этом году отстранили на фоне событий на территории Украины.
Финал назначен на 14 мая. Он пройдет в итальянском Турине — право на проведение конкурса в Италии завоевала группа Måneskin, победившая на «Евровидении-2021».
Фото: pixabay