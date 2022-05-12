В России предложили создать альтернативу «Евровидению»

С такой идеей выступил музыкант Юрий Лоза в разговоре с изданием «МК в Питере».





«Если говорить о нашем варианте "Евровидения", то мы же взяли вместо Юрмалы и сделали "Новую волну". Точно так же можно устроить наш фестиваль, куда приедут те, кто этого действительно хочет», — считает Лоза.





По его мнению, конкурс «Евровидение» не имеет ценности, поскольку за все годы своего существования он дал лишь несколько звезд. «Кроме группы АВВА и вспомнить-то особо некого», — сказал музыкант.





«На "Евровидении" талантов нет, выхлоп от этого конкурса нулевой», — резюмировал собеседник издания.





Финал «Евровидения-2022» назначен на 14 мая.





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