Apple выпустит ремейк фильма «Повелитель приливов»

08.05.2022

Apple выпустит ремейк фильма «Повелитель приливов»

Компания Apple выпустит сериал «Повелитель приливов», который станет ремейком фильма 1991 года, снятого на основе одноименного романа Пэта Конроя, сообщает «Культуромания».

Сюжет новой картины расскажет о Томе Уинго, переехавшем в Нью-Йорк после того, как его сестра совершила попытку самоубийства. Между ним и психотерапевтом его сестры завязываются отношения, которые пробуждают в нем болезненные детские воспоминания.

Сценарий создаст Тейт Тейлор. Он же выступит исполнительным продюсером, передает «Культуромания».

В фильме 1991 года главные роли исполнили Ник Нолти и Барбра Стрейзанд. Картину удостоили семи номинаций на премию «Оскар».

Фото: кадр из фильма «Повелитель приливов»