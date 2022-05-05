Концерт звезд оперы и балета в поддержку детей с онкологией пройдет в Петербурге

Фото:Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25892788

27 мая в Каменноостровском театре (Вторая сцена БДТ им. Г.А. Товстоногова) пройдет концерт-спектакль «Неравнодушное искусство».Средства от продажи билетов будут направлены в «свет.дети» — проект благотворительного фонда «Свет», который занимается адресной помощью детям с онкологическими заболеваниями, помощью медучреждениям, а также поддержкой семей и создействием развитию медицины.В этом году благотворительный вечер пройдет в пятый раз. Его участниками станут звезды мировой театральной сцены. Привлечение артистов — заслуга балерины Алиса Петренко и солиста Мариинского театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко, отмечает издание.