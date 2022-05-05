Сериал «Табу» по рассказу Тома Харди вернется после пятилетнего перерыва

Съёмки второго сезона исторической драмы планируют начать в конце 2023 года, сообщил шоураннер проекта Стивен Найт.





По его словам, производство второго сезона откладывалось из-за занятости создателей в других проектах. Однако и он, и исполнитель главной роли Том Харди заинтересованы в съемках продолжения истории.





Сериал «Табу» дебютировал в 2017 году. Он рассказывает о Джеймсе (Харди), который возвращается в Лондон после длительного пребывания в Африке. С собой у него — украденные алмазы. Джеймс хочет создать свою торговую империю, ради чего готов пойти на многое.





Сценарий разработали Том Харди, его отец, писатель и драматург Эдвард «Чипс» Харди и Стивен Найт («Острые козырьки», «Лок»). Харди младший выступил исполнительным продюсером и сыграл главную роль. Продюсированием проекта также занимались Лиза Маршалл, Кейт Кроу, Стивен Найт, Ридли Скотт и др.





Фото: кадр из сериала «Табу»