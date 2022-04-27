Центральный музей российского казачества откроют в 2024 году

27.04.2022
Открытие Центрального музея российского казачества намечено на 2024 год. Он будет базироваться в здании рядом с метро «Смоленская» в Москве, там в ближайшее время начнутся реставрационные работы, рассказал ТАСС заместитель директора по науке Государственного исторического музея Андрей Яновский.
В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин распорядился принять меры по созданию Центрального музея российского казачества.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что Минкультуры и Государственный исторический музей должны подготовить подробную «дорожную карту» и представить ее в правительство.
«По планам, существующим на сегодняшний день, [открытие] должно быть в 2024 году. <...> В реальности будем смотреть, какими темпами пойдут ремонтные работы», — сказал Яновский по итогам международной научно-практической конференции «Казачество на службе Отечества», — пояснил Яновский.
Фото: Pixabay