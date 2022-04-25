«Балтийский дом» приедет с «Большими гастролями» в Армению

Петербургский театр-фестиваль откроет зарубежное направление программы, сообщается в телеграм-канале Росконцерта.





С 28 по 29 апреля в Ереване пройдут гастроли театра-фестиваля «Балтийский дом». Артисты из Санкт-Петербурга привезут в столицу Армении две постановки, которые представят на сцене Государственного русского драматического театра имени К.С. Станиславского.





В программе гастролей — лирическая комедия «Душечка» по одноименному рассказу Антона Чехова в постановке режиссера Александра Мамкаева и спектакль «О чем говорят мужчины & женщины» (18+) по комедийной пьесе Ясмины Реза «Бог резни», режиссер — Анджей Бубень.





Программу «Большие гастроли» реализует Росконцерт согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.





Фото: Рixabay