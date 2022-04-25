Ольга Любимова обсудила вопросы сохранения объектов наследия Ярославской области

Министр культуры Ольга Любимова обсудила с заместителем председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Натальей Косихиной вопросы, связанные с сохранением объектов историко-культурного наследия Ярославской области.

Регион обладает уникальными древнейшими памятниками истории и культуры, которые требуют восстановления.





В настоящее время ведутся работы по восстановлению ансамбля Борисоглебского монастыря, церкви Ильи Пророка с колокольней, церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, «Ансамбль» в селе Курба, Спасо-Преображенского монастыря, церкви Николы Мокрого с колокольней, а также церкви Рождества Христова.





Фото: Минкультуры РФ